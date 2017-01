Plusy a mínusy: Aký bol reprezentačný rok 2016?



Autor: Michal Šášky | Publikované: Friday, 6. January 2017, 20:50

Už v nedeľu odštartuje naša seniorská repre nový kalendárny rok, preto prišiel najvyšší čas na rekapituláciu toho, čo dobré a zlé nás za uplynulých 366 dní postretlo na futbalovom poli.

+ EURO 2016

Na vrchole všetkých rebríčkov si bezpochyby zaslúži byť náš historicky úspech. Premiérovú účasť na európskom šampionáte sme zavŕšili postupom do osemfinále, kde boli nad naše sily majstri sveta z Nemecka. Z francúzskeho dobrodružstva si odnášame spomienky na sympatické výkony zo zápasov proti Walesu či Rusku i takticky zvládnutý duel s Anglickom, premiérový gól Dudu aj fantastické trefy Weissa a Hamšíka. Za toto všetko bude futbalové Slovensko kozákovcom v budúcnosti mimoriadne vďačné.

+ FANTASTICKÉ VÝSLEDKY

O výhre nad Ruskom a remíze s Anglickom na európskom šampionáte sme už hovorili, ale rok 2016 nám priniesol aj niekoľko ďalších pamätných zápasov. V príprave na šampionát sa nám podaril nielen dobrý výsledok proti Gruzínsku (3:1), dieru do sveta sme spravili aj jednoznačným víťazstvom nad Nemcami (3:1). A hoci vstup do novej kvalifikácie nebol ideálny, neúspechy s Anglickom a Slovinskom sme odčinili rýchlou reakciou v domácich dueloch so Škótskom (3:0) i Litvou (4:0). Azda touto cestou budeme pokračovať aj v nasledujúcom roku.

+ ZABUDOVANIE MLADÍKOV

Tréner Kozák vytvoril počas svojho pôsobenia pri reprezentácii stabilný káder a vybudoval silnú kostru, vďaka ktorej žneme úspechy. Napriek tomu sa kormidelník nebál postupne začleniť úspešnú mladú generáciu, ktorá sa prebojovala na tohtoročné majstrovstvá Európy vo svojej kategórii. Už pred EURO 2016 nazreli do seniorského mužstva Škriniar, Bero a Zreľák, pričom prvý menovaný odcestoval s mužstvom aj do Vichy a po šampionáte sa k nim pridali aj Lobotka s Rusnákom. Žeby sa podarilo presvedčiť trénerov na tréningovom kempe v Spojených arabských emirátoch aj ďalším mladíkom?

+ MAREK HAMŠÍK

Keď sme už spomenuli celý rad mladíkov, nemôžeme zabudnúť na hráča, ktorému nedávno skončený rok vyšiel v reprezentačnom drese azda najlepšie. Čoskoro tridsaťročný futbalista hral ako z veľkej knihy a aj na klubovej úrovni patril medzi najlepších hráčov talianskej súťaže. Svoju kvalitu dokázal aj na EURO, keď najprv v príprave celý svet jasal nad jeho zásahom do siete Nemecka a jeho trefa do siete Ruska patrila medzi najkrajšie góly celého šampionátu, ba až roku. Dúfajme, že to bude Marechiarovi takto páliť aj v roku 2017.

- KAUZY A ŠKANDÁLY

Výborný rok, žiaľ, sčasti očiernili rôzne kauzy a škandály. Všetko odštartovala situácia okolo Stocha, ktorý po hádke s trénerom rozdelil na dva tábory nielen fanúšikov, ale aj vlastných spoluhráčov, keď sa napríklad Kucka na sociálnej sieti jednoznačne postavil na stranu rodáka z Nitry. Nielen slovami, ale aj hashtagom. Ďalší škandál vyvolal Weiss s potenciálnym hashtagom #jasomnesoferoval. Policajti ho totiž načapali za volantom s ďalšími desiatimi ľuďmi v aute a katarský legionár tak vymenil jeden reprezentačný termín za noc vo vyšetrovacej väzbe. Sociálne siete neobišli ani ďalšie statusy, Kucka kritizoval SFZ kvôli vysokým cenám lístkov, Škrtel zase disciplinárnu komisiu po odstúpení Myjavy z najvyššej súťaže. V neposlednom rade si svoje zlízli novinári, keď niektorí hráči odmietali poskytovať rozhovory kvôli kritike od jednotlivcov a zvýšený hlas trénera Kozáka si za nepremyslenú otázku vyslúžil aj redaktor RTVS Hlavena. Pomerne dosť na jeden rok, však?

- KLESAJÚCA NÁVŠTEVNOSŤ

Posledný bod reprezentačného roka 2016 si vyslúžili slovenskí fanúšikovia. Tí v marci nastavili latku proti Lotyšsku, keď bezgólový duel navštívilo 12.405 divákov. V príprave na šampionát vypredali trnavský stánok proti Severným Írom a aj pošampionátový duel s Anglickom. Hoci je pravda, že doma Slováci až do októbra ani raz neskórovali, na duel so Škótskom sa prišlo pozrieť iba 11.098 divákov a rozlúčiť sa s fantastickým rokom proti Litve prišlo už len 9653 divákov. Naši reprezentanti si za futbal rozhodne zaslúžili vyššiu návštevu, aj vzhľadom na to, že najbližší domáci duel je naplánovaný až na prvý septembrový deň proti Slovinsku. Azda sa nás tam stretne čo najvyšší počet!