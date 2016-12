Šéf nemeckého zväzu Grindel spochybnil budúcnosť Pohára konfederácií



Sunday, 25. December 2016

Prezident Nemeckého futbalového zväzu (DFB) Reinhard Grindel spochybnil budúcnosť Pohára konfederácií FIFA. Podľa jeho názoru reprezentanti medzi sezónami potrebujú viac času na regeneráciu, keďže ich momentálne zaťaženie je už strop.

"S výhľadom do budúcnosti musíme prehodnotiť Pohár konfederácií. Pred svetovým šampionátom 2022 v Katare by sa takýto turnaj musel uskutočniť v zime a nedokážem si predstaviť, ako by sme ho zaradili do kalendára," citovala Grindela agentúra DPA.

Nemecko ako úradujúci majster sveta sa na podujatí (17. júna - 2. júla 2017), ktoré je považované za akúsi generálku pred MS, predstaví proti Čile, Austrálii a víťazovi nadchádzajúceho Afrického pohára národov. V druhej skupine sú usporiadateľské Rusko, Portugalsko, Nový Zéland a Mexiko.



