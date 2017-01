Proti Ugande začne v bráne Šulla, kapitánom Hlohovský



Autor: TASR | Publikované: Saturday, 7. January 2017, 19:15

Po oficiálnom tréningu prezradil tréner slovenskej reprezentácie Ján Kozák základnú zostavu, ktorú pošle na trávnik v nedeľňajšom prípravnom zápase s Ugandou. V bráne nastúpi Michal Šulla, ktorého po zmene strán vystrieda Adam Jakubech.

V obrane začne štvorica Kotula, Vavro, Králik, Holúbek, stredová formácia nastúpi v zložení Bukata, Gergel, Škvarka a v útoku bude operovať trojica Oršula, Malec a Hlohovský. Posledne menovaný žilinský krídelník bude mať hneď dvojnásobnú premiéru - ako reprezentant i ako kapitán. "Uganda je typické africké mužstvo, sú tam draví hráči, ktorí zvyknú nakopávať lopty dopredu, do kombinácie veľmi nepôjdu. Určite to bude náročné, ale verím, že to zvládneme," citovala Hlohovského oficiálna internetová stránka SFZ.

Na zápas s účastníkom Afrického pohára národov tak nastúpi desať debutantov, ktorých doplní Jakub Holúbek so štyrmi zápasmi v najcennejšom drese. V sobotu už trénoval aj brankár Martin Dúbravka, ktorý počas troch dní v posteli musel "vypotiť" virózu. Tá u neho naplno prepukla po príchode do SAE. Na zápas sa teší aj Filip Oršula: "Cítim sa veľmi dobre, je tu dobrá nálada i dobrý kolektív. Chcel by som trénerovi dokázať svoje kvality a spolu s celým mužstvom sa ukázať v dobrom svetle."

Stretnutie s Ugandou sa začína v nedeľu o 16.30 SEČ a v priamom prenose ho odvysiela TV Dajto.

Video: SFZ



