FIFPro súhlasí s rozšírením MS, nesmie sa však zvýšiť počet zápasov



Autor: TASR | Publikované: Friday, 6. January 2017, 18:47

Medzinárodná federácia futbalových profesionálov (FIFPro) nie je proti rozšíreniu účastníkov majstrovstiev sveta na 48 tímov za predpokladu, že sa nezvýši počet zápasov.

Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino predstavil v decembri návrh rozšírenia MS na 48 reprezentácií, ktoré by hrali v šestnástich základných skupinách po troch. Pokiaľ Rada FIFA nový návrh schváli, so 48 tímami by sa MS hrali od roku 2026. Podľa návrhu by do šestnásťfinále nasledujúceho po základnej fáze postúpili prvé dve mužstvá z každej skupiny. Rada bude rokovať v utorok v Zürichu, nie je jasné, či padne aj konečné rozhodnutie alebo sa odloží na neskorší termín. V hre je aj menšie rozšírenie na 40 účastníkov.

"Podporujeme expanziu len v prípade, že sa nezvýšia zaťaženie hráčov, čas oddychu, ako aj preťaženie kalendára medzištátnych zápasov. Sú to kritériá, pri ktorých dúfame, že ich budú rešpektovať. Za týchto okolností nebude FIFPro brániť šanci pre viac hráčov na MS," povedal pre agentúru DPA šéf európskej časti FIFPro Bobby Barnes.



