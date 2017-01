Hlohovský verí v zohratosť Žilinčanov, Kozák z neho možno spraví kapitána



Publikované: Monday, 2. January 2017, 22:50

Ak by sa tréner Ján Kozák rozhodol postaviť všetkých nominovaných Žilinčanov, väčšinu základnej zostavy by mal vyriešenú. Počet hráčov zo Žiliny je mimochodom rovnaký ako počet legionárov - šesť.



Najskúsenejší spomedzi všetkých Žilinčanov je dvadsaťosemročný Filip Hlohovský, z ostatných nominovaných hráčov je starší iba Roman Gergel, a to len o štyri mesiace. Okrem týchto dvoch hráčov je horúcim adeptom na kapitánsku pásku aj ďalší bývalý hráč Žiliny Martin Dúbravka, tréner Kozák však nad tým ešte veľmi nepremýšľal. „Uvidíme, ako sa tréner rozhodne, nepovažujem to za podstatnú tému. Užívam si, že tu môžem byť s chalanmi i trénermi. Verím, že si futbal užijeme všetci aj športovo, aj výsledkovo a budeme dôstojne reprezentovať Slovensko,“ reagoval pre PROFUTBAL.sk Filip Hlohovský na pondeľňajšom zraze.





Ofenzívne žihadlo žilinského MŠK je po jesennej časti najlepším strelcom Fortuna ligy so štrnástimi gólmi a všetci dúfajú, že gólový čuch počas sviatkov nestratil. „Trochu som si oddýchol, individuálne sa držal vo forme a už sa teším na spoločný tréning s chalanmi. Veľmi ma nominácia potešila, dozvedel som sa o nej najprv od známych, potom som si to prečítal na internete,“ povedal Hlohovský, pre ktorého sú naši súperi - reprezentácia Ugandy a švédsky výber - zatiaľ jednou veľkou neznámou. „Zatiaľ neviem nič, ale určite nám k nim niečo povedia. Ani jeden zápas nebýva jednoduchý, Uganda sa naviac pripravuje na významné podujatie. Musíme každý vydať maximum, chceme vyhrať oba zápasy,“ dodal rodák z Handlovej.



Okrem Filipa Hlohovského budú na začiatku zimnej prípravy Žiliny chýbať kvôli reprezentačným povinnostiam v Spojených arabských emirátoch aj stopéri Denis Vavro a Martin Králik, krídelník Jakub Holúbek i stredopoliari Michal Škvarka a Miroslav Káčer. Mladík Nikolas Špalek sa do výberu Jána Kozáka nezmestil iba zo zdravotných dôvodov. „Je to odmena za každodennú drinu a dôkaz, že má zmysel makať. Ako mužstvo sme šliapali naozaj výborne, máme veľa bodov, dali sme veľa gólov. Verím, že tú formu, ktorú v klube predvádzame, prenesieme aj do reprezentácie, pomôžeme tomuto novozloženému tímu a naša zohratosť tiež zohrá svoju úlohu. Mali by sme byť ťažiskoví hráči a dokázať našu kvalitu,“ zhodnotil nomináciu početnej skupinky šošonov Hlohovský.







Na adresu skúseného záložníka, ktorý si podľa mnohých pýtal pozvánku do národného tímu už dlhšie, sa vyjadril aj tréner slovenskej reprezentácie. „Bol súčasťou kolektívu, ktorý počas celej jesene podával kvalitné výkony. Žilina urobila značný výkonnostný progres, všetko do seba zapadá a všetko je dobre nasmerované. Treba sa však na situáciu pozerať aj tak, či je prostredie v lige dostatočne konkurenčné a kvalitné, aby bol hráč nominovaný. Hlohovský hral skutočne celú jeseň výborne, dal dosť gólov a bolo ho aj cítiť. Keď si porovnáte, ako vyzeral v Slovane či Senici, kde mal svoje problémy, a ako vyzerá teraz, je to veľký rozdiel. Som rád, že všetko prekonal a všetko šliape ako má. Som rád, že s ním teraz môžem byť určitý počet dní, dostane priestor a až samotné zápasy ukážu jeho pripravenosť. Myslím si, že má dosť rokov na to, aby sa presunul do náročnejšieho prostredia, kvalitnejšej súťaže a posúval sa v kariére ďalej. Sám som zvedavý, ako zvládne tieto zápasy, očakávame od neho prejav skúsenosti, kvalitnú hru, aby usmernil a pomohol mladým chlapcom. Je dobré, že aj v našej lige vyskočil hráč, ktorý na seba upozornil a futbalovo vyskočil,“ odôvodnil nomináciu žilinského hráča Ján Kozák.

