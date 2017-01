Slováci v Senci kompletní, Kozák: Pre hráčov to bude veľká škola



Slovenská reprezentácia sa už v druhý deň nového roka zišla na zraze v Senci pred sústredením v Abú Zabí, v rámci ktorého odohrá dva prípravné zápasy - oficiálny s Ugandou (8. januára o 16.30 SEČ) a neoficiálny so Švédskom (12. januára o 13.45 SEČ). Tréner Ján Kozák privítal na tradičnom mieste reprezentačných stretnutí všetkých 23 nominovaných hráčov, ktorí majú jedinečnú šancu upútať na seba pozornosť a do budúcnosti si otvoriť dvere do národného tímu.

Slovenská reprezentácia využila príležitosť vycestovať do SAE, kde ju čakajú priaznivé klimatické podmienky, na otestovanie si výkonnosti širšieho kádra. V ňom absentujú všetci stabilní členovia národného A-tímu cez Martina Škrtela, Petra Pekaríka, Mareka Hamšíka, Juraja Kucku a ďalších. Šancu dostane "druhá vlna" zložená z hráčov najvyššej slovenskej súťaže a poľskej ligy. Z Česka prišiel brankár Martin Dúbravka a z nórskeho Lilleströmu hrotový útočník Tomáš Malec.

"Všetci hráči prišli na zraz a sú okamžite k dispozícii s výnimkou dvoch, ktorí majú teploty. Verím však, že sa v najbližších dňoch dajú do poriadku. Na jar hráme len kvalifikačný zápas na Malte a potom máme júnový termín, v ktorom bude naším súperom Litva. Prial by som si, aby hráči boli zdravotne v poriadku a hrávali vo svojich kluboch. Aby sme nemali problémy nominovať tých najlepších. Bol by som rád, keby sme dva najbližšie kvalifikačné zápasy zvládli, vďaka čomu by nás čakala futbalová jeseň a vyvrcholenie našej snahy postúpiť na šampionát do Ruska," povedal tréner Ján Kozák.

Ďalej prezradil, že kapitánom výberu bude jeden z trojlístka Martin Dúbravka, Filip Hlohovský, Roman Gergel. Slovenský lodivod konfrontáciu s africkým tímom pripravujúcim sa na kontinentálny šampionát víta. "Som rád, že sa podarilo vybaviť tohto súpera. Pre týchto chlapcov to bude veľká škola," poznamenal Kozák.

V Senci absolvujú reprezentanti jednu tréningovú jednotku. V utorok sa v dvoch skupinách presunú letecky zo Schwechatu do dejiska herného sústredenia v SAE. Najbližší duel F-skupiny kvalifikácie MS 2018 čaká na Slovákov až 26. marca, predstavia sa na Malte. Desiateho júna ich čaká súboj v Litve.

Nominácia Slovenska na prípravné stretnutia s Ugandou (8. januára o 16.30 SEČ) a Švédskom (12. januára o 13.45 SEČ) v Abú Zabí:

brankári: Martin Dúbravka (Slovan Liberec), Adam Jakubech (FC Spartak Trnava), Michal Šulla (FK Senica)

obrancovia: Martin Šulek (AS Trenčín), Juraj Kotula (ŠK Slovan Bratislava), Denis Vavro (MŠK Žilina), Ján Krivák (ŽP Šport Podbrezová), Martin Králik (MŠK Žilina), Dominik Kružliak (MFK Ružomberok), Jakub Holúbek (MŠK Žilina), Matúš Čonka (FC Spartak Trnava)

stredopoliari: Patrik Mišák, Dávid Guba (obaja Termalica Nieciecza), Miroslav Káčer (MŠK Žilina), Roman Gergel (Termalica Nieciecza), Martin Bukata (Piast Gliwice), Tomáš Huk (FC DAC 1904 Dunajská Streda), Filip Hlohovský (MŠK Žilina), Filip Oršula (ŠK Slovan Bratislava), Michal Škvarka (MŠK Žilina), Jakub Paur (AS Trenčín)

útočníci: Tomáš Malec (Lilleström SK), Pavol Šafranko (FO ŽP Šport Podbrezová)

realizačný tím:

tréner: Ján Kozák

asistent trénera: Štefan Tarkovič

tréner brankárov: Miroslav Seman

kondičný tréner: Martin Rusňák

videoanalytik: Michal Slyško

kustódi: Ján Beniak, Michal Beseda

technický vedúci: Róbert Tomaschek

lekár: Ján Baťalík

fyzioterapeuti: Marián Drinka, Peter Hečko

masér: Mário Prelovský



