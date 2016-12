Mak o končiacom sa roku: Bol parádny



Autor: TASR, zdroj: foto: Rastislav Blaško | Publikované: Monday, 26. December 2016, 09:58

Slovenský reprezentant Róbert Mak bude mať na končiaci sa rok príjemné spomienky. S národným tímom postúpil do osemfinále EURO 2016 a po letnom prestupe z PAOK Solún sa uchytil v ruskom veľkoklube Zenit Petrohrad, ktorému pomáha svojimi výkonmi i presnými zásahmi.

"Bol som veľmi šťastný, že sa mi podarilo prestúpiť do výborného, svetoznámeho klubu. Začiatky bývajú všade ťažké. Všetko bolo nové, neznáme. Prostredie, spoluhráči, tréner, ktorý mal inú mentalitu. Pomerne rýchlo som sa adaptoval. Najťažšie bolo naskočiť do rozbehnutého vlaku. Keď som prišiel, Zenit už bol po príprave, začala sa hrať liga. Musel som si osvojiť aj systém hry. Ale postupom času som si zvykol," uviedol Mak v rozhovore pre svoju oficiálnu internetovú stránku. Na život v Petrohrade si tiež rýchlo zvykol. "Je to krásne mesto. Či v lete, alebo v zime. Aj rodinka je tu šťastná, veľmi sa jej tu páči."

Po športovej i súkromnej stránke si rok 2016 nevie vynachváliť. "Bol jednoznačne parádny. Narodil sa nám Alexej, boli sme zdraví. Na futbalových majstrovstvách Európy sme si splnili cieľ, postúpili sme do osemfinále. Slovensko sa na záverečnom turnaji neobjavuje pravidelne, takže bol to výnimočný zážitok. Prestupom do Zenitu som prekvapil viacerých ľudí. Pre mňa to bol veľký futbalový krok. Snažil som sa dokázať, že mám na to, aby som sa pobil o miesto v zostave s hráčmi svetovej úrovne. Myslím si, že na jeseň sa mi to aj podarilo. Pravidelne som hral, dával a pripravoval som góly pre spoluhráčov. Verím, že aj naďalej sa mi bude dariť, budem sa futbalovo posúvať stále vyššie a vyššie."

Dovolenku trávil s rodinou v Dubaji, Vianoce vo Vysokých Tatrách. "Milujem naše veľhory," vyhlásil Mak, ktorý sa Silvestra chystá stráviť s manželkou Zuzkou v talianskych horách.



Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR a uvedených agentúr je výslovne zakázané. © 2014, Autorské práva TASR a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené.Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR a uvedených agentúr je výslovne zakázané.