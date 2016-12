Prestupy, ktoré šokovali svet



Autor: Tomáš Zagiba | Publikované: Monday, 26. December 2016, 08:15

V dnešnom futbale sme si už zvykli na to, že hráči prestupujú z jedného klubu do druhého a počas svojej kariéry vystriedajú hneď niekoľko mužstiev. Niečo také ako láska a lojálnosť k jednému tímu sa už nenosí. Aj preto fanúšikovia po celom svete čoraz viac obdivujú typy ako Totti, Maldini, Del Piero či Giggs, ktorí sú, alebo dlhé roky boli ústrednými postavami svojich milovaných klubov.

História si pamätá rôzne prestupy, nad niektorými mnohí len neveriacky krútili hlavou, na iné sa zasa dívali s nemým úžasom. Zaujímavosťou je, že futbalisti dnes prestupujú aj do konkurenčných, resp. rivalských tímov. Boli sme už svedkami prestupov medzi Realom Madrid a Barcelonou, Dortmundom a Bayernom, Arsenalom a Manchestrom United, ba dokonca aj medzi mestskými rivalmi Arsenalom a Tottenhamom... A to už je čo povedať.

Prinášame vám zoznam jedenástich transferov, ktoré svojim spôsobom šokovali svet. Niektoré z nich boli naozaj nečakané, o iných sa nahlas šepkalo už niekoľko prestupových období. Rozhodne to ale boli, ako sa hovorí, poriadne prestupové bomby. Dočkáme sa podobných transferov aj v najbližšom januárovom prestupovom období?

Eric Cantona do Manchestru United (1992)

Francúzsky útočník prišiel na Ostrovy v roku 1992, keď prestúpil z Nîmes do Leeds United. Predtým hrával len v rodnej krajine, kde si na seba obliekal dresy Auxerre, Marseille, Bordeaux či Montpellieru. V 28 ligových zápasoch za Leeds strelil deväť gólov a zrazu nečakane prestúpil do Manchestru United. „Červení diabli“ za neho zaplatili 1,2 milióna libier. Fanúšikovia anglického giganta boli spočiatku skeptickí, veď Cantonu poriadne ani nepoznali. Dôverovali však manažérovi Sirovi Alexovi Fergusonovi, ktorý evidentne vedel, do čoho ide. Cantona strelil v 143 ligových zápasoch za Manchester United 64 gólov, profesionálnu kariéru ukončil v roku 1997.

Thierry Henry do Barcelony (2007)

Ďalší francúzsky útočník. Henry začal svoju kariéru v Monaku. Jeho dobré výkony neušli pozornosti európskych veľkoklubov, bitku o jeho služby vyhral v roku 1999 turínsky Juventus. Obávaný kanonier sa ale na Apeninskom polostrove nedokázal presadiť. Manažér Arsenalu a zároveň Henryho krajan Arséne Wenger mu ale naplno dôveroval, a tak ho z Juventusu doslova vykúpil. Nemohol spraviť lepšie, Henry sa stal legendou klubu, dôkazom čoho je dnes jeho socha pred štadiónom Emirates. O to prekvapujúcejšie bolo zistenie, že Henry sa rozhodol opustiť „kanonierov“. V roku 2007 sa pripojil za približne 25 miliónov libier k Barcelone. Fanúšikovia severolondýnskeho klubu boli zdrvení. Ich kapitán a najlepší strelec odišiel. A ako ukázali ďalšie roky, nebol jediný...

Mesut Özil do Arsenalu (2013)

Priaznivci Arsenalu čakali, že leto 2013 prinesie nejakú zmenu. Klub dlhodobo nekupoval hráčov hviezdneho mena a za vysoké čiastky. Práve naopak, takmer každé leto z tímu odišila jedna z kľúčových postáv. Už-už sa blížil koniec transferového okna, keď Arséne Wenger vytiahol eso z rukáva. Za rekordných 40 miliónov libier kúpil nemeckého tvorcu hry Mesuta Özila z madridského Realu. Pre mužstvo to bola obrovská psychická vzpruha. Práve od príchodu Özila sa Arseal znovu priblížil najlepším anglickým klubom. Stále mu však chýba niečo, aby vystúpil až na vrchol. V každom prípade, Wenger urobil fantastickú kúpu.

Carlos Tévez do Manchestru City (2009)

Argentínsky útočník sa postaral o naozaj kontroverzný prestup, keď si v roku 2009 vydupal odchod z Manchestru United. Následne totiž jeho kroky zamierili na druhú stranu mesta, stal sa hráčom Manchestru City. Hovorilo sa o rekordnej prestupovej čiastke medzi anglickými tímami (47 miliónov libier), táto informácia ale bola okamžite dementovaná oboma klubmi. Prestup z United k City bol naozaj prekvapujúci, pretože Tévez si futbal pod vedením Sira Alexa Fergusona viditeľne užíval. V roku 2009 ale Argentínčan odmietol podpísať nový kontrakt, jeho agent vedeniu odkázal, že viac už nemá záujem hrať za „červených diablov“. Dnes háji Tévez farby Bocy Juniors a šepká sa o jeho odchode do Číny.

Robinho do Manchestru City (2008)

Manchester City sa dostal do rúk šejka Mansoura a nakupovanie sa mohlo začať. Prvým hviezdnym úlovkom manažéra Marka Hughesa sa stal v roku 2008 brazílsky „kanárik“ Robinho. Ten prišiel do klubu v podstate rovnaký deň ako šej Mansour. Hughes ani chvíľu neváhal, a keď dostal do ruky poriadne tučný balík peňazí, obrátil svoju pozornosť na útočníka Realu Madrid. „Citizens“ za Robinha zaplatili 32,5 milióna libier, zaujímavosťou je, že šikovný brazílsky reprezentant dal kvôli štedrej ponuke košom Chelsea i milánskemu AC. Dnes je v Atléticu Mineiro.

Sol Campbell do Arsenalu (2001)

Odchovanec Tottenhamu prestúpil do tímu najväčšieho rivala. Robustný stopér Sol Campbell v roku 2001 vedeniu „kohútov“ oznámil, že chce konečne hrať v Lige majstrov a preto musí klub opustiť. Záujem o jeho služby mali mužstvá z Premier League, ale i zo zahraničia. Napriek tomu vyhral Arsenal. Úsmevné na tom je, že samotný hráč len niekoľko mesiacov predtým vyhlásil, že by si na seba nikdy neobliekol dres „kanonierov“. Fanúšikovia Tottenhamu odvtedy nevedia prísť Campbellovi na meno a pri každej možnej príležitosti ho častujú prezývkou „Judáš“. Zaujímavosťou je, že Sol Campbell sa do Arsenalu vrátil ešte v januári 2010, keď mal Arséne Wenger citeľné problémy so stopérmi. Bývalý anglický reprezentant vtedy odohral jedenásť ligových zápasov.

Robin van Persie do Manchestru United (2012)

Ďalší z radu kľúčových postáv a kapitánov, ktorí v ostatných rokoch opustili Arsenal. Robin van Persie sa v roku 2012 za 22,5 milióna libier upísal konkurenčnému Manchestru United. Holandský bombardér pritom v minulosti tvrdil, že je nielen hráčom „kanonierov“, ale aj ich obrovským fanúšikom. Takisto sa dušoval, že ak jedného dňa prestúpi, tak len do zahraničia. Nie ako jeho predchodcovia Nasri, Clichy či Adebayor. Van Persie však vstupoval do posledného roku svojho kontraktu a s vedením sa stále nevedel dohodnúť na jeho predĺžení. Údajne požadoval viac peňazí a od manažéra Wengera prísľub, že čo najskôr získa kvalitné posily. K dohode neprišlo a šok bol na svete. Z van Persieho sa razom stal „červený diabol“.

Gareth Bale do Realu Madrid (2013)

Takmer 77 miliónov libier zaplatil v lete 2013 Real Madrid za služby waleského krídelníka Tottenhamu. O prestupovej čiastke sa však polemizuje dodnes. Niektorí tvrdia, že išlo vtedy o najdrahší transfer v histórii, vedenie „bieleho baletu“ si ale stojí za tým, že najdrahším hráčom bol Cristiano Ronaldo (ten stál 80 miliónov libier). V súčasnosti sa špekuluje o tom, že Brazílčan Neymar prestúpil do Barcelony zo Santosu za viac než 90 miliónov libier, takže nikto presne nevie, aká je pravda. Koniec koncov, najdrahší je už aj tak Paul Pogba... Bale ale dôveru Realu zatiaľ stopercentne spláca, bude ho to však ešte stáť niekoľko dôležitých gólov a asistencií. To je jasné.

Luís Figo do Realu Madrid (2000)

Obrovskou ranou pod pás pre Kataláncov bol prestup Luísa Figa z Barcelony do Realu Madrid. „Biely balet“ zaplatil v roku 2000 za portugalského krídelníka neuveriteľných 60 miliónov libier. Fanúšikovia „Blaugranas“ v tej chvíli Figa znenávideli, okamžite zabudli na päť úspešných sezón, ktoré strávil na Nou Campe. Prestup k najväčšiemu rivalovi sa neodpúšťa.

Cristiano Ronaldo do Realu Madrid (2009)

Dlhé roky išlo o rekordný prestup. Cristiano Ronaldo zamieril v roku 2009 z Manchestru United do Realu Madrid za 80 miliónov libier. O tomto transfere sa nahlas šepkalo už dlhšie, veď Ronaldo v roku 2007 prezradil, že jeho snom je obliecť si na seba dres kráľovského veľkoklubu. Napriek tomu ale transferová čiastka všetkým vybila dych. Kapitána portugalskej reprezentácie vítalo na štadióne San Bernabéu (symbolicky) 80 000 nadšených fanúšikov. Podľa mnohých už dnes jeden z najlepších hráčov futbalovej histórie prestúpil do jedného z najlepších klubov sveta.

Paul Pogba do Manchestru United (2016)

V 23 rokoch sa francúzsky stredopoliar stal historicky najdrahším futbalistom planéty. V roku 2012 opustil Manchester United a zamieril do Juventusu. Tam strávil štyri sezóny, aby sa v lete 2016 opäť vrátil k "červeným diablom". Každý zdroj hovorí o inej prestupovej čiastke. Údajne išlo o 120 až 130 miliónov eur, no až približne desať percent z transferu malo ísť do vrecka hráčovho agenta. Pogba zatiaľ v drese absolútne nenapĺňa očakávania. Vzhľadom na jeho kvality a stále pomerne nízky vek je však len otázkou času, kedy to v drese anglického giganta konečne poriadne rozbalí.

Foto: TASR/AP, hiilkubad.com, thesun.co.uk