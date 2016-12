Van Basten očakáva od hráčov lepšie správanie voči rozhodcom



Autor: TASR | Publikované: Sunday, 25. December 2016, 13:51

Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) posudzuje prístup hráčov k rozhodcom a uvažuje nad zmenou pravidiel. Riaditeľom FIFA pre technický rozvoj sa koncom septembra stal bývalý holandský reprezentant Marco van Basten.

"Som presvedčený, že správanie hráčov by mohlo byť lepšie. Premyslíme, ako to dostať do správnych koľají. Na ihrisku je veľa emócií, čo schvaľujeme, ale musia existovať hranice," povedal Van Basten pre BBC. Riadiaca organizácia svetového futbalu hľadá inšpiráciu aj v iných odvetviach, napríklad v ragby smú s arbitrami diskutovať jedine kapitáni, neadekvátne správanie sa prísne trestá aj v zámorskej súťaži amerického futbalu NFL.



Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR a uvedených agentúr je výslovne zakázané. © 2014, Autorské práva TASR a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené.Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR a uvedených agentúr je výslovne zakázané.