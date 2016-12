Januárový zápas SR - Uganda bude oficiálny, proti Švédsku nie



Dva januárové zápasy slovenskej reprezentácie v Spojených arabských emirátoch proti Ugande a Švédsku budú mať rozdielny status. Oficiálny zápas bude ten proti africkému zástupcovi, s Tre kronor sa výber trénera Jána kozáka stretne v neoficiálnom súboji.

"Na FIFA sme poslali žiadosť o autorizáciu zápasu, ako v prípade duelu s Ugandou, tak so Švédskom. FIFA oba schválila, čím sa naplnila jedna administratívna časť organizácie zápasu," povedal pre zväzový web riaditeľ medzinárodného oddelenia SFZ Peter Palenčík a vysvetlil: "Prvý duel 8. januára v Abú Zabí s africkým súperom bude oficiálny. Uganda zahrnula tento duel do svojej prípravy na Africký pohár národov, bude hrať s A-mužstvom. Znamená to, že výsledok sa bude započítavať do rankingu FIFA." Hráčom, ktorí v ňom nastúpia, sa zapíše oficiálny štart za národné mužstvo.

Druhý zápas, 12. januára so Švédskom v rovnakom meste, bude mať iný status. "Od začiatku rokovaní obe strany uvažovali o súboji ligových výberov, takže také zaradenie toto stretnutie bude mať. Pôjde o neoficiálny zápas výberov líg," dodal Palenčík.

Slovenské mužstvo, ktoré odohrá stretnutia v SAE bude vystupovať pod názvom "reprezentácia Slovenska".



