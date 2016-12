V Rusku podľa správy WADA kryli dopingové nálezy mladých reprezentantov



Autor: TASR, zdroj: foto: ilustračné TASR/AP | Publikované: Tuesday, 20. December 2016, 10:04

Správa Svetovej antidopingovej agentúry (WADA) odhalila aj krytie podozrivých antidopingových testov u ruských mládežníckych reprezentantov. Podľa vyšetrovateľa Richarda McLarena bolo v rokoch 2013 a 2014 päť takýchto vzoriek vo výberoch "17" a "21".

Ďalší prípad v ruskej lige údajne zamietol pod koberec vtedajší minister športu Vitalij Mutko, ktorý má na starosti aj prípravy krajiny na majstrovstvá sveta 2018. Etická komisia Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) si pozorne preštuduje správu a úlohu Mutka, ktorý je člen Rady FIFA, v kauze. Rusko čelí aj kritike za výtržníctvo jeho fanúšikov na európskom šampionáte či rasizmus v zápasoch domácich súťaží.

Podľa záverov vyšetrovania dopingové prípady v národných tímoch zaznamenal ako negatívne šéf moskovského laboratória Grigorij Rodčenkov, zamestnanec ministerstva športu Alexej Velikodnij ho inštruoval, aby "zachránil" hráčov. Traja členovia reprezentácie do 21 rokov odovzdali podozrivé vzorky v tréningovej báze krátko pred ME 2013, dvaja mali zvýšenú hladinu testosterónu, čo je hlavný signál dopingu, jednému našli v tele marihuanu. Vzorka štvrtého hráča obsahovala veľké množstvo alkoholu, ten nie je zakázaný, ale výsledok tohto testu zrejme zadokumentovali ako varovanie.

Rodčenkov a Velikodnij si v emailovej komunikácii vymenili mená futbalistov, čím porušili pravidlá o dôverných informáciách. Velikodnij nariadil riaditeľovi laboratória, aby nepodnikol ďalšie kroky. Nie je známe, o akých futbalistov išlo, keďže ich mená neskôr upravili. V roku 2014 pred kvalifikačným stretnutím ME "21" s Estónskom mal jeden z hráčov vo vzorke veľké množstvo marihuany, Rodčenkov zareagoval slovami, že ho treba dostať z tímu. Člen mužstva do 17 rokov mal pred eliminačnými súbojmi so Španielskom a Švajčiarskom pozitívny nález na arimistan.

Dva prípady zaznamenali v ruskej lige, v jednom išlo o pozitívnu kontrolu na dexametazón, čo je protizápalový steroid používaný aj pri normálnej liečbe, v druhom o zakázaný peptidový hormón hexarelin. Práve tento nález mali zakryť na príkaz Mutka. Toto obvinenie je založené na vyjadrení Rodčenkova, v ktorom sa odvoláva na "VL", čo sú iniciálky prvých dvoch mien Mutka. Aj ostatní ľudia sa v emailoch menovali iniciálkami.

"FIFA skúma materiály od WADA po konečnej McLarenovej správe, na základe týchto faktov vykonáme patričné kroky, ktoré budú v súlade s antidopingovými pravidlami. Výsledky vyšetrovania zverejníme časom, momentálne nemôžeme hovoriť bližšie," priniesla agentúra AP stanovisko FIFA, Európska futbalová únia (UEFA) ani Ruský futbalový zväz (RFS) to nekomentovali.



