Vo výbere Slovenska na január dominujú hráči z Fortuna ligy, ČR a Poľska



Autor: TASR, zdroj: foto: Monika Adamčiaková a TASR | Publikované: Monday, 19. December 2016, 13:37

V nominácii Slovenska na januárové prípravné stretnutia s Ugandou a Švédskom, ktoré sa odohrajú 8., resp. 12. januára v Abú Zabí, figurujú prevažne futbalisti z najvyššej domácej súťaže, Česka a Poľska. Nomináciu v pondelok oznámil asistent hlavného trénera Jána Kozáka Štefan Tarkovič.

Tieto krajiny dominujú, pretože sa v nich v januári nehrajú ligové súťaže. Hráčov zo SR, ČR a Poľska doplnil jedine útočník nórskeho Lilleströmu Tomáš Malec. "Nominácia sa rodila ťažko, začali sme ju riešiť už v polovici novembra. Rád by som sa poďakoval klubom, ktoré uvoľnili hráčov. Samozrejme, s výberom sme spokojní, aj keď niektoré kluby nám nepustili hráčov a menoslov by možno vyzeral trocha inak. Z Fortuna ligy sa nám podarilo vybaviť všetkých, snáď v januári prídu všetci fit. Navodíme dobrú atmosféru, odohráme dvojicu kvalitných zápasov a chalani zabojujú o miesto v A-mužstve," povedal Tarkovič.

Zo zdravotných dôvodov chýba Nikolas Špalek, na Žilinčana čaká operácia. Adama Zreľáka, ktorý začal po zranení zaberať individuálne, neuvoľnil Jablonec. "Zopár českých tímov nepustilo svojich futbalistov, aby sme dokázali zareagovať, vyhliadli sme si veľký počet hráčov, sledovali sme ich 45. Zoznam vznikal na základe jednotlivých postov, niektorí ďalší by sa tam výkonnostne zmestili, ale nemôžeme povolať šiestich na jednu pozíciu," vysvetlil Kozákov asistent.

Slováci majú zraz 2. januára v Senci, kde absolvujú jednu tréningovú jednotku. O deň neskôr zamieria v dvoch skupinách do dejiska zápasov. Duel proti Švédsku nebude oficiálny, keďže sa nekoná európsky asociačný termín. Afrika v tom čase asociačný termín má, zatiaľ však nie je známe, či stretnutie s Ugandou, ktorá sa bude pripravovať na Africký pohár národov, bude oficiálne.

"Nemali sme problém s dohodnutím súbojov, Švédsko príde s podobne zameraným výberom ako my, pre Ugandu to bude klasická príprava pred významným šampionátom. O takéto niečo sme sa snažili už tretí rok, keďže asociačných termínov je málo, na budúci rok možno s výnimkou novembra neodohráme ani jedno prípravné stretnutie. Prioritne sme nominovali chalanov vo veku 22 až 26 rokov, môžu byť do určitej miery perspektívou pre reprezentáciu. Alternatívou bol turnaj na Floride s klubmi, ten však nevyšiel, ale aj tak zavítame do kvalitných podmienok," dodal Tarkovič.

nominácia Slovenska na prípravné stretnutia s Ugandou (8. januára 2017) a Švédskom (12. januára) v Abú Zabí (SAE):

brankári: Martin Dúbravka (Slovan Liberec), Adam Jakubech (FC Spartak Trnava), Michal Šulla (FK Senica)

obrancovia: Martin Šulek (AS Trenčín), Juraj Kotula (ŠK Slovan Bratislava), Denis Vavro (MŠK Žilina), Lukáš Štetina (Dukla Praha), Martin Králik (MŠK Žilina), Dominik Kružliak (MFK Ružomberok), Jakub Holúbek (MŠK Žilina), Matúš Čonka (FC Spartak Trnava)

stredopoliari: Patrik Mišák, Dávid Guba (obaja Termalica Nieciecza), Jakub Považanec (Dukla Praha), Roman Gergel (Termalica Nieciecza), Martin Bukata (Piast Glivice), Tomáš Huk (FC DAC 1904 Dunajská Streda), Filip Hlohovský (MŠK Žilina), Filip Oršula (ŠK Slovan Bratislava), Michal Škvarka (MŠK Žilina), Jakub Paur (AS Trenčín)

útočníci: Tomáš Malec (Lilleström SK), Pavol Šafranko (FO ŽP Šport Podbrezová)

náhradníci:

brankári: Marek Rodák (FC Fulham), Matúš Hruška (Spartak Myjava), Adrián Chovan (AS Trenčín)

obrancovia: Matúš Turňa (FO ŽP Šport Podbrezová), Martin Valjent (Ternana Calcio), Lukáš Skovajsa (AS Trenčín), Ľubomír Šatka (Newcastle United)

stredopoliari: Stanislav Danko (MFK Zemplín Michalovce), Miroslav Káčer (MŠK Žilina), Ľuboš Kolár (Spartak Myjava), Ivan Schranz (FC Spartak Trnava), Dominik Kunca (MFK Zemplín Michalovce), Martin Chrien (MFK Ružomberok)

útočníci: Róbert Polievka (FC DAC 1904 Dunajská Streda), Róbert Pich (1. FC Kaiserslautern), Ľubomír Tupta (Hellas Verona), Ákos Szarka (FC DAC 1904 Dunajská Streda)

realizačný tím:

tréner: Ján Kozák

asistent trénera: Štefan Tarkovič

tréner brankárov: Miroslav Seman

kondičný tréner: Martin Rusňák

videoanalytik: Michal Slyško

kustódi: Ján Beniak, Michal Beseda

technický vedúci: Róbert Tomaschek

lekár: Ján Baťalík

fyzioterapeuti: Marián Drinka, Peter Hečko

masér: Mário Prelovský



